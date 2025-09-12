Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
L’opinione: “Napoli, a Firenze in costruzione. Dentro Beukema, davanti Lucca”
Il giornalista di Sky Sport, Antonio Zappi, ha parlato della situazione in casa Napoli in vista della gara di domani contro la Fiorentina
Conte ha avuto un impatto enorme. È un vincente per status, per carriera. È capace di arrivare e fare sua una squadra, un ambiente. De Bruyne porta esperienza, talento, personalità... Che Napoli arriva a Firenze? Gli azzurri di domani saranno la classica grande squadra dopo la sosta, perché ha consegnato tanti giocatori alle nazionali. Chiaro che è un Napoli che si sta costruendo, ma penso che le scelte siano quelle all'occhio di tutti. Dietro dovrebbe debuttare Beukema, con Buongiorno al suo fianco. Davanti Lucca. In porta? Una scelta che non rasserena i giornalisti. Io mi aspetto ancora Meret. Sono due profili completamente diversi.
