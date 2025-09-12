Zappi: “Per Juventus-Inter ecco la cam sull’arbitro. Novità importanti”

Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, è intervenuto ai microfoni di Italia 7 a 30° Minuto. Queste le sue parole:
Le parole del presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, sulle novità per questa nuova stagione
Queste importanti novità, oltre alla spiegazione davanti a tutti i tifosi, da questo weekend, per Juventus-Inter, sarà provata anche la cam sull'arbitro, in modo da far capire alle persone come il direttore di gara si presenta davanti ad una decisione durante una partita, attraverso la sua visione dal campo. Tutti si sono preparati molto per queste novità, è stato fatto un ottimo lavoro. Aggressioni agli arbitri? Abbiamo ottenuto un importante risultato, è stato modificato il codice penale. Si rischia fino a 16 anni di reclusione nel caso di aggressioni gravi. Questa norma deve solo rafforzare in termini di prevenzione. Rocchi sta lavorando per costruire prospetti per il domani del nostro programma arbitrale. Ecco da dove nasce la scelta di due direttori di gara molto giovani per due big match questo weekend (tra cui Fiorentina-Napoli con Zufferli)
