Da Napoli: “Azzurri quasi al top del percorso di crescita. Vi spiego”

Il giornalista del Sole 24 ore, Marco Bellinazzo, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato delle condizioni della squadra di Antonio Conte in vista della gara di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina. Le sue parole:
Quella del Napoli è stata una costruzione lenta, sia dal punto di vista sportivo che economico, perché la proprietà è sempre voluta stare attenta ai conti. Adesso vediamo un modello che riesce a giocarsela anche con i top club europei. Le premesse sono quelle di aver raggiunto quasi il top del percorso di crescita. La Fiorentina è l'esempio di questi ultimi tempi con il Viola Park, anche se indietro sotto altri aspetti. De Laurentiis spesso è andato a vedere come lavorava negli ultimi anni. Il fatturato del Napoli viaggia tra i 180 e i 200 milioni, mentre quello dei viola intorno ai 120. Questa differenza, in modo particolare, lo fa la partecipazione alla Champions League, che rispetto alle altre coppe, soprattutto alla Conference, è molto elevata.
