Marchini: “Fiorentina, ora serve dare concretezza alla parola ambizione”

Le parole del giornalista, Giampaolo Marchini, sulla Fiorentina in vista della gara di domani e gli obiettivi stagionali
Il giornalista Giampaolo Marchini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato la situazione della Fiorentina in vista del Napoli. Queste le sue parole:

Domani, più che un esame, è una verifica. Il Napoli ha tutte le carte in regola per ben figurare in campionato e Champions, ma sarà importante per la Fiorentina, in modo da capire a che punto del percorso è. La penso come Pioli, il campionato viola non inizia domani, è già iniziato. Parlare di esame mi sembra troppo.

Sulle parole di Pradè

Pradè è arrivato secondo sull'aspetto della pressione. Tanta ne ha messa lo stesso Pioli al momento del suo arrivo, dicendo di voler alzare l'asticella o vincere un trofeo. La Fiorentina, negli ultimi anni, ci è andata vicinissima, ma adesso serve dare concretezza a quella parola ambizione tirata fuori spesso.

Sulla formazione di domani

Bisogna capire le condizioni di Gudmundsson, perché se sta bene credo che sarà lui a giocare. Qualche giorno fa avrei detto sicuramente Kean e Piccoli in coppia, supportati da un bel centrocampo. Adesso credo che si giocherà delle chance importanti anche Dzeko.

