Marchini: “Fiorentina, ora serve dare concretezza alla parola ambizione”

Il giornalista Giampaolo Marchini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato la situazione della Fiorentina in vista del Napoli. Queste le sue parole:
Domani, più che un esame, è una verifica. Il Napoli ha tutte le carte in regola per ben figurare in campionato e Champions, ma sarà importante per la Fiorentina, in modo da capire a che punto del percorso è. La penso come Pioli, il campionato viola non inizia domani, è già iniziato. Parlare di esame mi sembra troppo.
Sulle parole di Pradè—
Pradè è arrivato secondo sull'aspetto della pressione. Tanta ne ha messa lo stesso Pioli al momento del suo arrivo, dicendo di voler alzare l'asticella o vincere un trofeo. La Fiorentina, negli ultimi anni, ci è andata vicinissima, ma adesso serve dare concretezza a quella parola ambizione tirata fuori spesso.
Sulla formazione di domani—
Bisogna capire le condizioni di Gudmundsson, perché se sta bene credo che sarà lui a giocare. Qualche giorno fa avrei detto sicuramente Kean e Piccoli in coppia, supportati da un bel centrocampo. Adesso credo che si giocherà delle chance importanti anche Dzeko.
