Amoruso: “Affrontare il Napoli ora un bene. Kean deve crescere sotto un aspetto”

L'ex viola Lorenzo Amoruso , intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina in vista della gara di domani contro il Napoli. Le sue parole:
Io sono sempre convinto che affrontare le squadre forti ad inizio stagione sia meglio, perché tutti i fili non sono ancora al loro posto. Chiaro che la Fiorentina vista nelle prime uscite è stata una squadra che a centrocampo balbettava e che in difesa ha fatto un po' troppi errori. C'era qualcosa da rivedere. Affronti, sulla carta, la più forte, però anche loro devono venire a guadagnarsela la pagnotta. Penso che sarà una partita molto fisica. Lo stato di forma dei nostri due attaccanti sarà un aspetto importantissimo, perché Kean si è acceso in Nazionale, mentre Piccoli è un giocatore che dà molto fastidio a tutti i difensori.
Su Kean
L'attaccante vive di estro, di sesto senso e magia, perché sono quelle sensazioni che lo portano a fare determinate cose in una partita per arrivare al gol. Ha fatto tre gol in due partite e anche fisicamente sta bene. L'attacco è importante e ora ci sono anche un paio di centrocampisti, alle loro spalle, che li possono servire molto bene. Kean a volte si intestardisce: abbassa la testa e pensa solo ad andare al tiro. Ma se alzasse lo sguardo, vedrebbe quanti spazi ha creato ai compagni. Deve crescere in questo.
