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L’opinione: “Mi ero sbagliato sulla Fiorentina. Firenze voleva un Mourinho”

L’opinione: “Mi ero sbagliato sulla Fiorentina. Firenze voleva un Mourinho” - immagine 1
La Fiorentina sembra essere in ripresa. L'impatto di Solomon a gennaio è stato notevole
Redazione VN

Alessandro Biolchi, giornalista di Sky Sport, ha parlato della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:

"Pensavo che la Fiorentina fosse condannata a dipendere da due giocatori, Solomon e Kean. Il primo ha avuto un impatto clamoroso, ma malgrado i due siano assenti la Fiorenti a è rimasta a galla. L'alchimia complessiva è cambiata nelle ultime settimane. Vanoli è un buon allenatore, tecnicamente preparato. A Firenze le critiche vertevano sul fatto che serviva un allenatore con grande carattere, un Mourinho. Per la piazza serviva un tecnico in grado di scuotere i giocatori. Nei primi minuti a Cremona si era visto una Fiorentina non così sicura, ogni volta la squadra riparte con certi timori, e piano pieno deve conquistarsi sul campo la consapevolezza. Non possiamo dimenticare le variabili che hanno inciso sulla Fiorentina, come la morte di Commisso o i cambiamenti societari"

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