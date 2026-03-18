L’opinione: “Mi ero sbagliato sulla Fiorentina. Firenze voleva un Mourinho”

"Pensavo che la Fiorentina fosse condannata a dipendere da due giocatori, Solomon e Kean. Il primo ha avuto un impatto clamoroso, ma malgrado i due siano assenti la Fiorenti a è rimasta a galla. L'alchimia complessiva è cambiata nelle ultime settimane. Vanoli è un buon allenatore, tecnicamente preparato. A Firenze le critiche vertevano sul fatto che serviva un allenatore con grande carattere, un Mourinho. Per la piazza serviva un tecnico in grado di scuotere i giocatori. Nei primi minuti a Cremona si era visto una Fiorentina non così sicura, ogni volta la squadra riparte con certi timori, e piano pieno deve conquistarsi sul campo la consapevolezza. Non possiamo dimenticare le variabili che hanno inciso sulla Fiorentina, come la morte di Commisso o i cambiamenti societari"