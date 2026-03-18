Vanoli: “Kean è pronto, sia in corsa sia dall’inizio. Lo era anche a Cremona”

L'intervento del tecnico a Sky

Federico Targetti Caporedattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 18:51)

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky alla vigilia della gara contro il Rakow per gli ottavi di finale di ritorno di Conference League:

"Le vittorie aiutano sempre a crescere e a dare autostima, soprattutto uno scontro diretto in quel modo. I ragazzi sono stati bravi a raggiungere un risultato importante attraverso il gioco. Dobbiamo essere bravi a capire che è stato un altro step e pensare a quanto sarà difficile domani sera, come sempre in campo internazionale".

Continuità — "E' quello che stiamo cercando, da quando sono qua stiamo cercando di migliorare la mentalità per evitare questi alti e bassi. La bravura è recuperare energie mentali velocemente, queste sfide le prepari al video più che sul campo. Deve essere mentalità, dobbiamo crescere tanto anche perché all'interno della partita se cali l'attenzione prendi gol, come successo a Cremona. Su questo dobbiamo crescere molto".

Kean — "Sta bene, era già in panchina con la Cremonese e sarebbe dovuto entrare se Ranieri non fosse uscito. E' pronto sia a partire che ad entrare a gara in corso".

Piccoli — "Ho detto che Roberto è un diamante grezzo. Un ragazzo eccezionale, a volte la testa e la voglia di fare lo fermano un po' sulla voglia di imparare. Un ragazzo di prospettiva e un investimento importante, quest'anno ha giocato tantissimo e penso che il gol che ha fatto lunedì è stato bello, con un doppio attacco alla profondità".