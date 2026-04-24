Il giornalista Gianni Bezzi ha parlato a TMW Radio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv L’opinione: “Firenze piazza congeniale per Sarri. Grosso non è adatto”
news viola
L’opinione: “Firenze piazza congeniale per Sarri. Grosso non è adatto”
"Non può più restare alla Lazio. A Firenze c'è una piazza che sarebbe unita se arrivasse lui"
È una stagione da 9 quella di Sarri. Sarri ha già deciso che andrà via, credo che Firenze sia la piazza congeniale per lui. Non può più restare alla Lazio. A Firenze c'è una piazza che sarebbe unita se arrivasse Sarri. Arrivare in finale non vuol dire salvare una stagione. Vuol dire che con tutto quello che è successo non si salva nulla. Ti fa capire la profonda rottura con la società. Non salva quello che è successo. Grosso non è adatto per la Fiorentina. Ora deve fare il salto di qualità, ma Firenze non è adatta perché è tra le piazze più difficili e serve un allenatore con le spalle grosse. Su Italiano dico che non è da Napoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA