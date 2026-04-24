Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Grosso scelta intrigante. Perfetto per l’idea di Paratici”
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Bucchioni: “Grosso scelta intrigante. Perfetto per l’idea di Paratici”
Le parole del giornalista, Enzo Bucchioni, sul futuro della Fiorentina e l'interessamento viola per Fabio Grosso
Sull'interesse per Grosso—
Erano mesi che Grosso poteva essere tra i papabili. Sta facendo benissimo a Sassuolo, al primo anno in Serie A, giocando anche un ottimo calcio. Quel gioco che anche Paratici ha citato in conferenza stampa. Poi vedremo, non stiamo parlando di firme già messe. Ovvio che nessuno dal Viola Park faccia filtrare nulla in questo momento dove la salvezza ancora non è sicura al 100%. Mourinho non lo vorrei mai. Grosso la vedo una scelta intrigante.
Su Sarri—
Sarri lo prenderei tutta la vita. Sarebbe una scelta importante da parte della società. Ha fatto cose straordinarie quest'anno alla Lazio. Ma si rivelerebbe quella giusta? Arriverebbe a Firenze con l'idea di strafare.
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