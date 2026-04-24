Il giornalista, Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di molti temi legati alla Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Sarri per riaccendere Firenze. Tentativo per un grande allenatore”
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Bocci: “Sarri per riaccendere Firenze. Tentativo per un grande allenatore”
Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sulla situazione in casa Fiorentina in vista del Sassuolo e il futuro viola
Bisogna avere un progetto di calcio che ha bisogno non solo di Paratici, ma anche di spese ingenti della società. E io non so se la Fiorentina sarà pronta a rilanciare. Da questo dipende anche la scelta dell'allenatore. Grosso è un giovane che sicuramente a Firenze farebbe un salto di carriera importante. Per un allenatore, la piazza fiorentina, non è semplice. Bisognerà capire il piano d'azione dei Commisso. La scelta di Grosso è intrigante. Chiaro però che se vuoi fare una scelta che possa riaccendere la piazza, quella migliore è Sarri. Su questo non c'è dubbio. Penso che verrà fatto un tentativo per un grande allenatore: mi vien da dire più Allegri di Conte in questo momento.
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