L'ex attaccante viola, Francesco Baiano, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Baiano: “Vanoli ha fatto benissimo, ma non parliamo di miracolo. Kean? Vi dico”
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Baiano: “Vanoli ha fatto benissimo, ma non parliamo di miracolo. Kean? Vi dico”
Le parole dell'ex viola, Francesco Baiano, sulla situazione in casa Fiorentina, il lavoro di Vanoli e il futuro di Kean
Su lavoro di Vanoli—
Vanoli è stato bravo, in un momento difficile, perché mancava la società. È vero che Paratici ha iniziato a lavorare dietro le quinte, ma un conto è essere a Londra al telefono e un'altra in presenza. Ci sono gli anno dove ti gira tutto storto. Però, appena i ragazzi hanno capito che non si poteva giocare col fuoco, hanno iniziato a giocare in modo diverso. Certe squadre non fanno gol nemmeno con le mani. Salvare la Fiorentina non era un miracolo, dovevi fare il tuo. Vanoli ha fatto benissimo, ma non parliamo di miracolo.
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Su Kean—
Cosa farei con Kean? Dipende cosa vuole fare lui. L'80% della Serie A non può permettersi un attaccante da 50 milioni. Non solo la Fiorentina. Nonostante non abbia fatto i gol dello scorso anno, mi tengo Kean tutta la vita. Cioè, mettiamoci nella situazione in cui Kean dovesse andare via. Te, Fiorentina, chi prendi?
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