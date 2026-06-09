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L’opinione: “Fiorentina, con Grosso già sistemata. Kean? Ecco cosa farei”

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Le parole dell'ex calciatore del Torino, Riki De Bin, sull'arrivo di Grosso alla Fiorentina e il futuro di Kean
Redazione VN

L'ex centrocampista di Torino, Parma e molte altre squadre, Riki Di Bin, ha parlato a TVL da ospite durante Il Salotto del Calcio della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

La Fiorentina ha preso l'allenatore, mentre ancora tante società sono a decidere il da farsi. Grosso è un tecnico giovane, emergente, che sa stare in piazze importanti. Se potrà lavorare con tranquillità e serenità potrà fare bene. C'è una squadra da costruire, ma un'annata andata male non significa dover buttar via tutto. C'è grande voglia di rifarsi.

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Poi su Kean

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Veniva da un'annata positiva. Non è che non è più buono a nulla. Ora dovrà parlare con Grosso e trovare dei punti comuni per fare bene. Io lo terrei, non mi sembra che in giro ci sia molto e che ci siano tanti soldi da spendere. La Fiorentina non fa le coppe e questo complica portare i calciatori.

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