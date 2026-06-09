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Galbiati: “Avrei preferito un altro a Grosso. Viaggio in America importante”

Galbiati: “Avrei preferito un altro a Grosso. Viaggio in America importante” - immagine 1
Le parole dell'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, sulla situazione in casa viola e l'arrivo di Grosso
Redazione VN

L'ex calciatore viola, Roberto Galbiati, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della situazione in casa Fiorentina e l'arrivo di Fabio Grosso come allenatore. Le sue parole:

Ora tutti tifiamo per Grosso, però io avrei preso Sarri. La società ha fatto questa scelta e va bene così. Grosso credo abbia un aiuto molto importante in Paratici. Dovranno vedere i giocatori che secondo lui sono da tenere e quelli che non sono adatti. Il viaggio di Paratici e Ferrari in America credo sia importante: metteranno sul tavolo i loro programmi e il presidente dirà quanto potranno spendere. Non si può sbagliare un'altra stagione, ma ai tifosi chiedo pazienza. Penso che sarà un anno di transizione. Non si parte da zero, ma quasi.

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