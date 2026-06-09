L'ex difensore viola, Alberto Di Chiara, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'arrivo di Fabio Grosso. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Chiara felice per Grosso: “Persona che stimo. Ecco cosa deve fare la società”
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Di Chiara felice per Grosso: “Persona che stimo. Ecco cosa deve fare la società”
Le parole dell'ex calciatore viola, Alberto Di Chiara, sulla situazione in casa Fiorentina con l'arrivo di Grosso come allenatore
Grosso lo stimo come persona, l'ho avuto a Perugia quando ero dirigente. Fu trasformato da Cosmi in terzino, ma lui era un trequartista al Chieti. Ha fatto una carriera strepitosa da calciatore. C'è sempre stato un rapporto di stima. Come allenatore ha fatto un percorso in crescendo: allenare il Sassuolo è una palestra per tanti. Ha dato gioco e personalità alla squadra. Deve avere giocatori all'altezza della situazione, quindi la società ora deve prenderli per costruire una squadra di livello.
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