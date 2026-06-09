Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Chiara felice per Grosso: “Persona che stimo. Ecco cosa deve fare la società”

news viola

Di Chiara felice per Grosso: “Persona che stimo. Ecco cosa deve fare la società”

Di Chiara felice per Grosso: “Persona che stimo. Ecco cosa deve fare la società” - immagine 1
Le parole dell'ex calciatore viola, Alberto Di Chiara, sulla situazione in casa Fiorentina con l'arrivo di Grosso come allenatore
Redazione VN

L'ex difensore viola, Alberto Di Chiara, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'arrivo di Fabio Grosso. Queste le sue parole:

Grosso lo stimo come persona, l'ho avuto a Perugia quando ero dirigente. Fu trasformato da Cosmi in terzino, ma lui era un trequartista al Chieti. Ha fatto una carriera strepitosa da calciatore. C'è sempre stato un rapporto di stima. Come allenatore ha fatto un percorso in crescendo: allenare il Sassuolo è una palestra per tanti. Ha dato gioco e personalità alla squadra. Deve avere giocatori all'altezza della situazione, quindi la società ora deve prenderli per costruire una squadra di livello.

Leggi anche
Galbiati: “Avrei preferito un altro a Grosso. Viaggio in America importante”
Breda: “Con Grosso sarà anno zero, occasione giusta per lui e la Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA