Il giornalista di Sportmediaset, Bruno Longhi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato dell'addio a zero di Vlahovic dalla Juventus e di Moise Kean. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Longhi ipotizza: “Ecco chi potrebbe sostituire Vlahovic alla Juventus”
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Longhi ipotizza: “Ecco chi potrebbe sostituire Vlahovic alla Juventus”
L'ipotesi del giornalista, Bruno Longhi, sul possibile sostituto di Dusan Vlahovic per l'attacco della Juventus
Chiaramente si parla del nulla, perché sono operazioni impossibili, per un motivo o l’altro, per una squadra nella situazione della Juventus. Però, avendo la possibilità di farlo, dal punto di vista tecnico sceglierei Kean tutta la vita. Se invece si dovessi scegliere dal punto di vista realizzativo credo che preferirei Retegui, per sostituire Vlahovic. In questo momento ai bianconeri servono i gol e per questo sceglierei l'ex Atalanta, che lo scorso anno è stato capocannoniere della Serie A.
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