Ospite negli studi del Pentasport, Alessandro Bocci ha parlato delle prospettive della Fiorentina in vista della prossima stagione.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Paratici ha tanti rebus da risolvere, Dodò lo sacrificherei”
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Bocci: “Paratici ha tanti rebus da risolvere, Dodò lo sacrificherei”
Alessandro Bocci analizza il futuro viola al Pentasport: da Paratici a Dodò, passando per Gudmundsson, Ndour e Comuzzo.
Spero che al rientro dagli Stati Uniti venga fatta chiarezza sui programmi futuri. Ho accolto favorevolmente le parole del presidente: al di là delle interpretazioni, si è assunto un impegno preciso. Paratici non può fare miracoli, prima bisogna capire quale sarà il budget a disposizione e quale il monte ingaggi. Se Grosso adotterà il 4-3-3, sarà necessario trovare una collocazione a Gudmundsson, Fabbian e a tutti i giocatori che rientreranno dai prestiti. I nomi che circolano in questi giorni non mi sembrano in linea con il profilo di mercato di Paratici, da cui mi aspetto giovani di prospettiva, magari con un costo importante del cartellino ma sostenibile nel lungo periodo. Non invidio Paratici: alla Fiorentina ci sono tantissimi rebus da risolvere, da Dodò a Gudmundsson fino a Fazzini. E se uno di loro dovesse esplodere altrove, ci sarebbe parecchio da mangiarsi le mani.
Dodò—
Ha un solo anno di contratto e il rischio è quello di perderlo a parametro zero. È uno dei giocatori che sacrificherei sul mercato, non so quanto senso abbia trattenerlo ancora. Anzi, la presenza di più pretendenti potrebbe far salire il prezzo. Se Fortini dovesse rinnovare, punterei su di lui come titolare
Grosso—
Questa attesa un po' mi stupisce, ma un giorno più o uno meno non fa la differenza. Non hanno bisogno dell'annuncio per mettersi al lavoro sul mercato.
Viola in Nazionale—
dour ha disputato una buona partita, in linea con quanto mostrato nella seconda parte della stagione. Ha qualità importanti, ma continua a mancare il salto definitivo. Mi auguro che con Grosso possa trovare la fiducia necessaria per compierlo. Non a caso il PSG ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Comuzzo, invece, ha fatto meglio rispetto a quanto visto recentemente in maglia viola, anche se non era particolarmente difficile.
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