Il giornalista del Corriere dello SportAndrea Santoni ha parlato oggi su Radio Bruno. Le sue parole su Cher Ndour e Comuzzo dopo l'amichevole di ieri sera con la maglia dell'Italia
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Santoni: “Ndour uno che non molla mai. Comuzzo? Servirà un confronto”
Le parole di Andrea Santoni a Radio Bruno: sui Ndour e Comuzzo impegnati ieri con la maglia della Nazionale italiana
Nelle difficoltà di questa stagione che hanno accompagnato la stagione della Fiorentina ha fatto sì che anche o giudizi nei confronti dei giocatori, anche più giovani sono stati particolarmente severi. Un giocatore ad essere stato "maltrattato" è stato Ndour. E' uno che non molla mai, sempre presente; è un giocatore che ha grandi prospettiva. E' riuscito ad uscire dalle difficoltà e diventare un titolare nella Fiorentina di Vanoli. Comuzzo? Paratici dovrà mettersi a tavolino assieme all'allenatore e al ragazzo perché bisogna capire se Comuzzo sente di voler rimanere a Firenze oppure no.
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