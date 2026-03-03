Lo Monaco: “Giocatori impassibili, lo sono anche quando arriva il bonifico?”

Viola News
L'opinione di Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno
Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole durante la trasmissione "A Pranzo Con Il Pentasport":

Quest’anno la Fiorentina non ha mai avuto un’identità, Vanoli ha improvvisamente deciso di tornare alla difesa a 3, schierando un giocatore non nelle condizioni di giocare. Ieri sera la Fiorentina ha trasformato Davis in un fenomeno: i difensori viola gli si aggrappavano addosso pur di fermarlo. Ma stiamo scherzando? Mancano amor proprio e voglia di lottare per qualcosa. Evidentemente ci sono delle lacune al momento incolmabili. Non riesco a capire come sia stato possibile far esordire Rugani ieri: la sua condizione fisica non era stata valutata in settimana? Adesso l’unica cosa che conta è la Fiorentina e la salvezza. I giocatori non devono pensare solo a sé stessi. Ciò che colpisce è la mancanza di amore verso la società: la stessa società che li paga sta attraversando una delle stagioni più difficili della sua storia, e loro restano impassibili. Vorrei vedere se restano impassibili anche quando arriva il bonifico.

