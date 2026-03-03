Cagni duro: “Serve personalità. Se hai paura non puoi fare il calciatore”

Viola News
L'opinione del tecnico Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla situazione in casa Fiorentina
Vittorio CollicelliRedattore 

Il tecnico Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante "Il Pentasport". Ecco le sue parole:

Fare valutazioni da fuori è difficile, ma il sistema di gioco non c'entra niente su quello che accade in campo. Chi vince e perde le partite sono i giocatori; se il giocatore non è nelle condizioni, qualsiasi esso sia, puoi fare tutti gli schemi che vuoi ma perdi. Vanoli è arrivato a Firenze in una situazione delicatissima e l'unica cosa che deve interessarti è portare a casa il risultato e salvarti, ma per farlo non devi prendere gol. La Fiorentina è una squadra che ha tutte le qualità per fare gol, ma per salvarti non devi subire gol. Devi portare ogni giocatore al suo massimo livello mentale e fisico. Hai bisogno di punti, anche uno 0-0; psicologicamente la sconfitta di distrugge. La Fiorentina tecnicamente non è inferiore alle squadre che lottano con lei ma nemmeno a quelle che sono sopra. Possibile che i calciatori non hanno mai colpe di niente? Guadagno cifre enormi e tutte le volte che fanno bene arriva il procuratore a chiedere soldi; allora quando sbagliano perché non togliamo qualcosa dallo stipendio? I giocatori devono avere personalità, se hai paura non puoi fare questo mestiere. 

