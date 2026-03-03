Criscitello: “La Fiorentina non è mai rimasta sola. Per me si salverà”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, è intervenuto al podcast YouTube Aura Sport, dove ha parlato anche della lotta salvezza che coinvolge la Fiorentina dopo il ko contro l’Udinese.
Criscitello parla della corsa per non retrocedere: bagarre apertissima e due squadre che, secondo lui, sarebbero già condannate.
La lotta salvezza è un macello: Lecce, Cremonese e Fiorentina si daranno battaglia fino alla fine, ma secondo me i viola riusciranno a venirne fuori. A Firenze, nonostante le contestazioni sotto la curva, la squadra non è mai stata lasciata sola allo stadio.
Il Pisa e l'Hellas Verona sono già retrocesse, per me vanno tolte dal discorso. Resta da capire quale sarà la terza squadra.
