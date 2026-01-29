Lo Monaco durissimo: “Comuzzo non sa difendere. A gennaio si prendono scarti”

Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole durante il "Pentasport":
Per salvarsi certe un minimo di amor proprio dei calciatori, e ogni partita deve essere una finale dove devi dare l'anima. Ogni volta che vinci una partita e pensi di essere uscito da questa condizioni, ti sbagli. A gennaio le rivoluzioni non le fai, prendi sempre gli scarti delle altre. Brescianini giocava pochissimo, Fabbian uguale, e sto parlando di due bravini. Solomon buonanotte, Harrison sempre infortunato. La Fiorentina non ha un difensore che sappia difendere, Comuzzo non lo sa fare, non ha la minima idea dei principi della difesa. Chi vuole fare la rivoluzione a gennaio non ha capito niente. La Fiorentina si stava ritrovando dopo Bologna, arrivano calciatori nuovi, c'era più concorrenza, una specie di gioco. L'annata è questa, adesso va solo salvata. Poi l'anno prossimo faccio tutte le rivoluzioni del caso
