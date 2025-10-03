Marco Roccati, ex portiere viola, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Queste sono le sue parole riguardo al secondo portiere viola Tommaso Martinelli, classe 2006.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Roccati: “Martinelli merita spazio. Ecco il perché della scelta di Pioli”
news viola
Roccati: “Martinelli merita spazio. Ecco il perché della scelta di Pioli”
Le parole dell'ex portiere viola Marco Roccati sui giovani portieri italiani, in particolar modo Tommaso Martinelli, viola classe 2006.
Conosco bene tutti e tre i portieri convocati in Under 21. Secondo me vanno fatti giocare, anche perché gli stranieri che giocano al loro posto tra i pali sono imbarazzanti, e si parla di Serie A. Dovrebbero trovare più spazio, tanto farebbero uguale, se non meglio. Martinelli ha grandissima qualità, ma forse Pioli l'ha voluto tutelare in un momento molto difficile per la squadra. Ovviamente non mi riferisco a De Gea, che è uno dei migliori del campionato; penso che la scelta del mister viola sia stata come una tutela verso il classe 2006 e tutta la squadra in generale, per non alimentare il critico momento. Per ritrovare la qualità che c'era tra i pali gli anni passati, questi ragazzi hanno bisogno di crescere giocando.
© RIPRODUZIONE RISERVATA