L’ex arbitro: “Pioli tecnico di caratura. Non mi aspettavo inizio così in salita”

Il parere dell'ex arbitro Massimo Velotto sull'inizio complicato di stagione per la Fiorentina di Stefano Pioli
Redazione VN

L'ex arbitro Massimo Velotto è intervenuto a Italia 7 durante 30° Minuto per parlare del momento viola: "Sono legato alla Fiorentina perché con i viola ho diretto la mia prima partita in Serie A, a Messina. Mi fa un po' specie vederla nei bassifondi della classifica, con uno score che non rispecchia le previsioni di inizio stagione dopo l'arrivo di Stefano Pioli di cui conosciamo la caratura e le competenze. E' stato fatto un ottimo lavoro da parte della dirigenza, non mi aspettavo un inizio così in salita.

