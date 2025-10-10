L’ex arbitro: “Pioli tecnico di caratura. Non mi aspettavo inizio così in salita”

L'ex arbitro Massimo Velotto è intervenuto a Italia 7 durante 30° Minuto per parlare del momento viola: "Sono legato alla Fiorentina perché con i viola ho diretto la mia prima partita in Serie A, a Messina. Mi fa un po' specie vederla nei bassifondi della classifica, con uno score che non rispecchia le previsioni di inizio stagione dopo l'arrivo di Stefano Pioli di cui conosciamo la caratura e le competenze. E' stato fatto un ottimo lavoro da parte della dirigenza, non mi aspettavo un inizio così in salita.