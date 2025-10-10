Baldini duro: “Presi a pallate dal Pisa. Pioli completamente solo, va esonerato”

Enzo Baldini, noto giornalista, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Stefano Pioli:
Questi sono mesi delicati, la Fiorentina deve ancora partire. Non c'è nulla, non abbiamo visto niente. Sono molto preoccupato, come società sarei intervenuta. Avrei esonerato Pioli, non è più quello del Milan. In 3 mesi non ci ha fatto vedere nulla. Il Como ci ha dato una lezione di calcio e poi non ha più vinto, il Pisa ci ha preso a pallate. O arriverà un miracolo, altrimenti sarà una stagione di sofferenza. Cambio il panchina? Non ci sarà, ma ci speravo. Lo vedo solo in mezzo al mare, con una tempesta molto vicino. Vediamo la gara con Allegri. Mi aspetto un cambio di marcia, un segnale forte.
