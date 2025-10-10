Michele Serena: “Una cosa ha sbaragliato le carte della Fiorentina di Pioli”

Michele Serena, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla crisi della squadra di Stefano Pioli:
Per me la Fiorentina si è rinforzata più di tante squadre e non mi immaginavo questo inizio di campionato. Speriamo che Pioli riesca a trovare la soluzione a questo periodo negativo. Tunnel negativo? La Fiorentina è forte, può uscirne al più presto. Cambiarne tanti avrà sbaragliato le carte della squadra, bisognava partire da 12 giocatori titolari e poi cambiare piano, piano. Pioli? Un grande allenatore, che stimo molto. Lui sa uscire da queste situazioni. Ha tutti i mezzi per poterlo fare. La soluzione si trova giorno dopo giorno e con la consapevolezza di dare il 200%, ma non solo lui. Tutti insieme. Gosens? Non mi voglio focalizzare solo su lui, ma tutti sono partiti sotto le aspettative. La classifica piange, untile nasconderlo. Serve una presa di coscienza da parte di tutti. Nicolussi Caviglia? L'ho visto bene a Venezia. Un profilo interessante, con Pioli che gli sta dando continuità. Un ottimo regista. Kean? L'anno scorso ha fatto cose eccezionali, qquest'anno è un po' indietro dal punto di vista numerico. Serve la giusta scintilla per sbloccare la stagione. Gudmundsson? Ha avuto vari problemi fisici che lo hanno rallentato, passano i mesi e la gente borbotta. Le qualità del ragazzo non si mettono in discussione, deve trovare la condizione fisica giusta.
