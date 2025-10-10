Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bressan: “Il problema è a centrocampo. Le scelte di Pioli hanno creato confusione”

news viola

Bressan: “Il problema è a centrocampo. Le scelte di Pioli hanno creato confusione”

Bressan: “Il problema è a centrocampo. Le scelte di Pioli hanno creato confusione” - immagine 1
Bressan sulla rosa di Stefano Pioli
Redazione VN

Mauro Bressan ha analizzato la crisi della Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le parole dell'ex viola al Pentasport di Radio Bruno:

Ci si aspettava molto di più dalla Fiorentina. Pioli ha avuto la squadra a disposizione fin da subito, una rosa che ha buon elementi ma che non riescono a stare insieme. Manca d'identità. Adesso arrivano partite difficile, sperando siano l'occasione giusta per rialzarsi. Centrocampo? Ci sono molti giocatori bravi e il problema è proprio in mezzo al campo. L'indecisione di Pioli ha creato difficoltà, servono certezze. C'è molta confusione. In questi momenti qua serve rimanere uniti, insieme e dare in campo l'anima. Soprattutto trovare episodi fortunati. Anche allenare non è semplice, ma fossi un giocatore vedrei queste gare complicate come una spinta in più. E qui che si vede la differenza tra un giocatore e un mezzo giocatore. Mandragora può fare la differenza, anche Dzeko. Ma conta l'unione non i singoli.

 

Leggi anche
30° minuto, segui la diretta su Violanews! Ecco l’ospite di questa sera
Ferrara: “Fagioli e Gudmundsson fuori uso. Pioli deve ritrovarli al più presto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA