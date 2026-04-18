Durante il programma Deejay Football Club che vede protagonisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa e, come accade ormai abitualmente, i due hanno detto i loro pronostici per la 33° giornata di Serie A.
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Lecce-Fiorentina, Caressa e Zazzaroni si dividono sui pronostici
A Deejay Football Club Caressa e Zazzaroni pronosticano Lecce-Udinese: uno punta sull’1, l’altro vede i viola favoriti.
Secondo Fabio Caressa, Lecce-Fiorentina sorriderà ai salentini in quanto La Fiorentina arriva scarica è già salva. Al contrario, Ivan Zazzaroni, è convinto che i tre punti se li porteranno a casa i viola, e il motivo è chiaro: "Per me vince la Fiorentina, ha il giocatore italiano più forte: Nicolò Fagioli"
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