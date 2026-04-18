Lecce-Fiorentina, Caressa e Zazzaroni si dividono sui pronostici

Durante il programma Deejay Football Club che vede protagonisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa e, come accade ormai abitualmente, i due hanno detto i loro pronostici per la 33° giornata di Serie A.

Secondo Fabio Caressa, Lecce-Fiorentina sorriderà ai salentini in quanto La Fiorentina arriva scarica è già salva. Al contrario, Ivan Zazzaroni, è convinto che i tre punti se li porteranno a casa i viola, e il motivo è chiaro: "Per me vince la Fiorentina, ha il giocatore italiano più forte: Nicolò Fagioli"