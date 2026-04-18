Pedro Pasculli, ex giocatore del Lecce, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla sfida contro la Fiorentina:
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Pasculli difende Piccoli: “Lui è bravo, ma il centrocampo non gli dà palloni buoni”
Pasculli difende l'attaccante della Fiorentina
Dopo aver vinto il Mondiale, sono rimasto a Lecce. Anche con la famiglia. Ho messo le radici. La Fiorentina? Due grandi squadre, come il Lecce, che stanno lottando per rimanere. La squadra viola sta facendo bene ultimamente e sta cercando di sistemare la classifica. Ma si parla comunque di due grandi squadre. Un peccato però vedere la Fiorentina in quella posizione. Il Lecce? Il problema grosso è l'attacco, non c'è nessuno che fa 15 gol. Dopo Kristovic, Stulic non sta dando quello che Corvini pretendeva. Ma questo è un discorso generale. Si fanno investimento su giocatori che non sono all'altezza del campionato italiano. Guardate l'Italia, se Retegui fosse stato così forte sarebbe andato in Argentina. Roberto Piccoli? Non fa gol, ma è un ottimo giocatore. Si parla sempre del solito discorso. Se non hai un sostegno a centrocampo, fare gol è davvero complicato. Italia? Ci sono pochi calciatori forti, ma te dagli qualche possibilità.
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