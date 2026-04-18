Parisi sta con Vanoli: “Gli sarò sempre riconoscente, per un motivo in particolare”

Le parole di Fabiano Parisi

Redazione VN 18 aprile - 14:23

La stagione della Fiorentina è stata tutt’altro che semplice, soprattutto dal punto di vista mentale. Lo racconta Fabiano Parisi uno dei protagonisti viola, che sottolinea come i continui cambi di obiettivi abbiano inciso sul rendimento della squadra. Queste le sue parole al canale della Lega Serie A:

“È stata un’annata complicata, perché quando parti con un traguardo in testa e poi questo cambia in corsa, non è facile adattarsi. Adesso però abbiamo preso consapevolezza della situazione e siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare: serve umiltà e massimo impegno, ogni giorno, anche in allenamento, perché dovremo lottare fino alla fine”.

Parole importanti anche per Paolo Vanoli, tecnico che ha inciso profondamente sul suo percorso:

“Fin dal primo giorno mi ha dato grande fiducia, e per questo gli sarò sempre riconoscente. Mi ha aiutato in un momento difficile della mia carriera, permettendomi di ritrovare le motivazioni”. Con il suo arrivo è cambiato anche il ruolo in campo: “Da esterno alto ho più compiti offensivi e posso sfruttare meglio le mie caratteristiche. Resto comunque un giocatore duttile, sempre a disposizione della squadra: è ciò che conta di più”.

Il momento attuale, intanto, sembra in crescita. I risultati contro Cremonese e Inter hanno restituito fiducia al gruppo, che ora vuole dare continuità:

“Dobbiamo sfruttare questo periodo positivo anche nelle prossime partite. Il mio gol è stato molto emozionante, arrivato in una gara importante per la stagione. Ma per me viene sempre prima la Fiorentina: il singolo deve essere al servizio del collettivo”.

Non manca uno sguardo alla vita fuori dal campo, con un legame sempre più forte con il territorio:

“Io e la mia ragazza ci siamo innamorati della Toscana, ci piace vivere la città e scoprire nuovi posti. Certo, essendo di Avellino la famiglia mi manca, ma qui sento tanto affetto: la gente mi trasmette ogni giorno calore ed è qualcosa di speciale”. Un pensiero anche per Rocco Commisso: “Era come un padre per tutti noi. Ha dato tantissimo al club, anche con strutture come il Viola Park. È stata una grande perdita, ma il suo ricordo resterà sempre”.

Infine, lo sguardo è rivolto al futuro: prima la salvezza, poi i sogni personali.

“L’obiettivo principale è raggiungere la permanenza in categoria, dando tutto fino all’ultima partita. A livello personale, invece, sogno di indossare la maglia della Nazionale: è il desiderio di ogni calciatore, e anche il mio”