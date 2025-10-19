Leao: “Partita difficile nonostante difficoltà viola. Siamo un grande gruppo”

Autore del gol decisivo nel pareggio momentaneo e protagonista anche nel successo finale del Milan contro la Fiorentina, Rafael Leao ha commentato così la prestazione ai microfoni di Dazn: "Sapevamo che era una partita difficile da affrontare. Anche se la Fiorentina sta vivendo un momento complicato, ha giocatori di qualità. Il mister ci aveva detto in settimana che non potevamo concedere loro spazi, soprattutto a Moïse Kean, che è un grande attaccante. Dovevamo difendere bene, e credo che lo abbiamo fatto".
L’attaccante portoghese ha poi sottolineato la forza del gruppo rossonero: "È stato un gran lavoro di squadra. Il primo tempo è stato strano, non abbiamo creato molto, ma siamo rimasti compatti e alla fine siamo riusciti a sbloccarla. Secondo me, questa è una vittoria da squadra".
