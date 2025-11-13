Las Palmas ad Amatucci: “Speriamo ti sentano a Firenze”. E lui risponde così

Purtroppo la Fiorentina sta attraversando un momento negativo. Io ho ancora 3 anni di contratto. Credono in me? Penso di sì. Ho tanti amici a Firenze, non solo tra i giocatori. Per me resta una città speciale: lì sono cresciuto, ed è un posto meraviglioso. Negli ultimi tempi è diventata un po’ costosa, ma si vive comunque benissimo.