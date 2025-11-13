Lorenzo Amatucci, centrocampista della Fiorentina in prestito al Las Palmas, ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo. Ecco le sue parole:
Las Palmas ad Amatucci: “Speriamo ti sentano a Firenze”. E lui risponde così
Le parole di Amatucci
Da bambino guardavo sempre le partite del Milan a casa. In famiglia siamo tutti tifosi rossoneri, tranne mio nonno materno che invece tifa per la Fiorentina. Ad Arezzo, comunque, i tifosi viola non sono molti, c’è sempre stata un po’ di rivalità da quelle parti.
A quel punto, il conduttore del podcast scherza dicendo: “Speriamo che a Firenze ti sentano, così ti lasciano qui anche nei prossimi anni” (ride, ndr).
Purtroppo la Fiorentina sta attraversando un momento negativo. Io ho ancora 3 anni di contratto. Credono in me? Penso di sì. Ho tanti amici a Firenze, non solo tra i giocatori. Per me resta una città speciale: lì sono cresciuto, ed è un posto meraviglioso. Negli ultimi tempi è diventata un po’ costosa, ma si vive comunque benissimo.
