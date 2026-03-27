Michele Tossani, match-analyst, parla della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:
news viola
L’analisi: “Mi aspettavo altro da Piccoli. Non sarebbe semplice sostituire Vanoli”
"Kean ha fatto un'ottima partita, è stato uno dei migliori per Gattuso. Kean alla Fiorentina è abituato a gestire la linea d'attacco da solo, ma si è adattato bene in nazionale, si è coordinato bene con Retegui. Sicuramente la maglia azzurra ti dà uno stimolo in più, dverso dalla squadra di club. Mi aspettavo qualcosa di più da Piccoli. Non è unp che segna tanto, ma si sbatte e si allarga tanto, mi aspettavo qualcosa di più. Vanoli ci ha messo un po' troppo a trovare la quadra, ma alla fine ce l'ha fatta. Credo che con la vittoria della Cremonese a Parma, la lotta salvezza sia riaperta anche per altre squadre"
Su Vanoli: "Si fa presto a dire che Vanoli ci porta alla salvezza e poi si cambia. Va trovato, nel caso, uno milgiore di Vanoli, bisogna essere sicuri di poterlo fare. Ndour è un giocatore box to box, sa fare le due fasi. Ora Vanoli deve puntare sui giocatori che stanno meglio, senza guardare lo status. Per me Fagioli è uno dei migliori centrocampisti del campionato, in fase di costruzione e anche nella trequarti"
© RIPRODUZIONE RISERVATA