L’analisi: “Mi aspettavo altro da Piccoli. Non sarebbe semplice sostituire Vanoli”

"Kean ha fatto un'ottima partita, è stato uno dei migliori per Gattuso. Kean alla Fiorentina è abituato a gestire la linea d'attacco da solo, ma si è adattato bene in nazionale, si è coordinato bene con Retegui. Sicuramente la maglia azzurra ti dà uno stimolo in più, dverso dalla squadra di club. Mi aspettavo qualcosa di più da Piccoli. Non è unp che segna tanto, ma si sbatte e si allarga tanto, mi aspettavo qualcosa di più. Vanoli ci ha messo un po' troppo a trovare la quadra, ma alla fine ce l'ha fatta. Credo che con la vittoria della Cremonese a Parma, la lotta salvezza sia riaperta anche per altre squadre"