Le parole di Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno:
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Ferrara: “Vanoli si è sentito solo. Paratici ha un profilo in mente”
"La salvezza ancora non è acquisita, ci siamo arrivati bene a questa sosta. Per fortuna che questa non è una sosta depressiva, il Viola Park è bellissimo, ma è chiaro che ritrovare la gente è importante. Dzeko è arrivato qua dopo anni di gol in Turchia, erano 3 centravanti a Firenze, ma non se ne faceva uno ad inizio anno. Kean sta venendo fuori ora, Piccoli non è mai esploso, Dzeko probabilmente si è un po' buttato giù dopo alcune scelte di Pioli e Vanoli. La Fiorentina ha due giocatori che saltano l'uomo, Parisi e Solomon. Gudmundsson lo vedo sempre tornare indietro e passare la palla, evidentemente c'è qualcosa. Bisogna vedere come Vanoli gestirà Solomon, se lo metterà al posto di Gudmundsson, oppure lo sposterà a destra?"
Su Vanoli: "Io ho tanta stima per la sua sofferenza e la sua battaglia. Credo che Vanoli si sia sentito molto solo, ed ha dovuto combattere la sua battaglia. Non so cosa accadrà, ma nei confronti di Vanoli ci deve essere il massimo della coesione. Credo che Paratici abbia il desiderio di rifondare da 0, con un allenatore un po' più giochista. La Fiorentina penso che sia in contatto con dei possibili nuovi profili, ma nel rispetto massimo di Vanoli"
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