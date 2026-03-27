Ferrara: “Vanoli si è sentito solo. Paratici ha un profilo in mente”

"La salvezza ancora non è acquisita, ci siamo arrivati bene a questa sosta. Per fortuna che questa non è una sosta depressiva, il Viola Park è bellissimo, ma è chiaro che ritrovare la gente è importante. Dzeko è arrivato qua dopo anni di gol in Turchia, erano 3 centravanti a Firenze, ma non se ne faceva uno ad inizio anno. Kean sta venendo fuori ora, Piccoli non è mai esploso, Dzeko probabilmente si è un po' buttato giù dopo alcune scelte di Pioli e Vanoli. La Fiorentina ha due giocatori che saltano l'uomo, Parisi e Solomon. Gudmundsson lo vedo sempre tornare indietro e passare la palla, evidentemente c'è qualcosa. Bisogna vedere come Vanoli gestirà Solomon, se lo metterà al posto di Gudmundsson, oppure lo sposterà a destra?"