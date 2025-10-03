L'ex attaccante anche della Fiorentina, Giampaolo Pazzini, ha parlato a Radio Serie A della situazione in casa viola, analizzando l'inizio di stagione di Moise Kean. Le sue parole:
L'analisi di Pazzini: "Con il Pisa Kean non fa doppietta per pigrizia"
L’analisi di Pazzini: “Con il Pisa Kean non fa doppietta per pigrizia”
Il pensiero dell'ex viola, Giampaolo Pazzini, sui due gol annullati a Moise Kean contro il Pisa per fuorigioco
Kean con il Pisa, nei due gol annullati per fuorigioco, fa tipo da spettatore, sta fermo. Se fosse tornato indietro con la difesa del Pisa, ma si parla di mezzo metro, quelli sono gol. Lui in quelle situazioni è stato pigro. Camminava, guardava la palla. È tardi. Lui lì non ha pensato positivo, non ha pensato "mi rimetto a posto che se torna la palla faccio gol". Lui in quelle situazioni ha pensato: "Vabbè, non mi arriva". Se non camminava ma correva, bastava una corsetta, lui faceva doppietta. Soprattutto sul primo annullato, un attaccante deve provare a pensare che possa succedere. Inzaghi era un maestro in questo.
