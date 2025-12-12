Nel podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista di DAZNAndrea Marinozzi ha analizzato la difficile situazione della Fiorentina.
L'accusa di Marinozzi: "Così Vanoli rischia di perdere lo spogliatoio"
Vi riportiamo le parole di Andrea Marinozzi nei riguardi di Vanoli.
"La situazione è gravissima, ma Vanoli non è il primo responsabile"
La situazione della Fiorentina è gravissima, ma Vanoli è l’ultimo dei colpevoli. Il problema è che, pur tenendo tantissimo al suo lavoro e alla città, ha fatto errori pesanti nella comunicazione. Dopo la partita contro il Sassuolo ha parlato in termini di “io” e “loro”, e questo fa emergere una distanza evidente con i calciatori. Quando un allenatore parla deve essere lucido: dire che i giocatori devono essere uomini è una frase forte. Pensate a uno come Gudmundsson, che lo conosce da un mese e si sente dire pubblicamente una cosa del genere. Come può essersi sentito?
"Parla di paura e alibi, mentre dovrebbe trasmettere coraggio"
Vanoli continua a parlare di paura, quando invece dovrebbe usare parole che infondono coraggio. Anche sugli alibi insiste troppo. E nella vicenda del rigore ha creato un caso dal nulla. Bastava dire che l’importante era segnare, invece ha tirato in mezzo Gudmundsson che già adesso viene criticato persino dal salumiere sotto casa. Come può sentirsi l’islandese se anche il suo allenatore lo espone così? Vanoli si è fatto parecchi autogol.
"Così non si crea empatia: ha svalutato i suoi e parlato troppo di sé"
La cosa più grave è quando mette in mezzo Bove, Cataldi e Adli, facendo capire che il centrocampo dell’anno scorso era migliore perché arrivavano da piazze importanti. E allora come dovrebbero reagire Nicolussi Caviglia e Sohm? In più ha detto che lui correva la fascia 110 volte avanti e indietro… come a far capire che i suoi non lo fanno. Così è impossibile creare empatia, così non si costruisce unione dentro uno spogliatoio.
