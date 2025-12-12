Baldini: “Gud sempre titolare, con Verona e Udinese si corre un rischio”

Enzo Baldini è intervenuto durante il Pentasport, ai microfoni di Radio Bruno per esporsi su questa squadra dopo la vittoria casalinga contro la Dinamo Kiev in Conference League:
Stimo Vanoli ma si trova in una situazione in cui non può parlare con nessuno in società. La Conference non ha nulla a che fare con la Serie A. La Dinamo Kiev non ha mai vinto e in campionato è settima in classifica e ieri abbiamo rischiato di pareggiarci... Sono contento per i gol degli attaccanti, ma penso che la partita di domenica sarà terribilmente difficile. Gudmundsson dovrebbe partire sempre titolare, è un buon giocatore che va mandato in campo senza obblighi tattici: gli direi di scendere in campo e fare quello che vuole.
Non posso pensare che una squadra come la Fiorentina non abbia la società: il presidente a 7000 km di distanza... Tutti dicono che con Verona e Udinese bisogna fare 6 punti, ma la Fiorentina rischia anche stavolta di non vincere e la situazione diventerebbe critica. A fine mercato avevo detto che questa squadra avrebbe potuto vincere con chiunque e invece non è per nulla così.
