Durante il Pentasport di oggi, Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno, commentando la vittoria di ieri:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Garlando: “Pioli tradito dal troppo amore per Firenze. Ieri si è vista una reazione”
news viola
Garlando: “Pioli tradito dal troppo amore per Firenze. Ieri si è vista una reazione”
A voi le parole di Luigi Garlando ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport.
La partita di ieri dà qualche speranza. Si è vista una reazione che è quasi sempre mancata finora. Buon approccio e buona risposta: abbiamo visto segnare gli attaccanti... Che le altre tifoserie siano contente della posizione della Fiorentina in classifica? Che ce ne importa? Dobbiamo essere una squadra da battaglia con uno spirito "guerriero".
Pioli, troppo amore per Firenze?—
Con Pioli non ho capito cosa sia successo, nessuno si immaginava che le cose andassero così. Non ha potuto dare un'identità alla squadra come ha fatto Allegri perché non aveva in rosa elementi importanti di cui aveva bisogno. Forse ha guardato Firenze troppo con gli occhi dell'amore, e questo stesso amore l'ha tradito... Anche se a parer mio resta uno degli allenatori italiani più forti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA