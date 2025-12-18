Kouamè: “La testa va al campionato. Vedere la Fiorentina ultima fa male”

Viola News
La Fiorentina deve vincere in Svizzera, ma la testa va al campionato, come detto da Kouamè
Christian Kouamè ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara di Losanna:

"Non è stato un periodo facile, non è bello vedere i compagni che soffrono, e tu non puoi dare una mano. Ho lavorato tanto in questi 8 mesi, e voglio dare una mano. Non è possibile non pensare al campionato, siamo in un momento al campionato, vedere la Fiorentina ultima fa male. Siamo sempre stati lassù, oggi starù giù fa male, bisogna pensare partita per partita. Se vinciamo riusciamo ad entrare ai play-off, e poi pensare alla Serie A. Oggi la testa è al campionato, ma serve vincere qui"

