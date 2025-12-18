Roberto Goretti a Sky Sport ha parlato del momento della Fiorentina:
news viola
Goretti: “Luglio-agosto i mesi della presunzione. Abbiamo parlato con la squadra”
"La Conference è un'opportunità per i giocatori che hanno giocato nel portare avanti un impegno di livello. I giocatori che hanno giocato meno hanno voglia di dimostrare a Vanoli che si sta sbagliando. Lo spogliatoio? Dobbiamo ritrovare l'equilibrio giusto, per far si che si possa avere un obiettivo comune. Parlavamo con i ragazzi della situazione, e cercavamo un po' di dipercorrere all'indietro tutti i passaggi, in vista delle prossime gare. Luglio e agosto sono stati i mesi della presunzione, mentre quelli dopo quelli dello smarrimento, ora dobbiamo rimetterre assieme i pezzi, per essere resilienti, è ora di accendere la luce"
Il mese di decembre: "Siamo in un momento molto basso, ogni istante è decisivo. Serve riaccendere la luce, per vedere un'opportunità. Ora serve ragionare su questo mese di dicembre, a gennaio la Fiorentina dovrà essere pronta. Prima di gennaio dobbiamo fare uno step importante, per arrivare pronta al mercato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA