Kean si esalta: “Sono carico. Bello dare il 100% l’uno per l’altro”

Dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, che vale la finale dei playoff Mondiali, Moise Kean si prende la scena anche nel post partita. L’attaccante della Fiorentina, autore del gol del raddoppio, ha parlato sottolineando l’importanza della lucidità e della mentalità.

“L’importante era restare lucidi. Ora c’è la seconda partita e non dobbiamo abbassare la concentrazione”.

Kean ha poi evidenziato anche l’aspetto personale, legato al ruolo dell’attaccante: “È importante non demoralizzarsi davanti agli errori. Alla fine sono riuscito a trovare il gol”.

Non manca un passaggio sul sostegno del pubblico: “Ci ha spinto tanto e ne avevamo bisogno. È sempre bello vedere così tanti tifosi e l’attaccamento a questa maglia”.