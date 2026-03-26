Dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, che vale la finale dei playoff Mondiali, Moise Kean si prende la scena anche nel post partita. L’attaccante della Fiorentina, autore del gol del raddoppio, ha parlato sottolineando l’importanza della lucidità e della mentalità.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Kean si esalta: “Sono carico. Bello dare il 100% l’uno per l’altro”
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Kean si esalta: “Sono carico. Bello dare il 100% l’uno per l’altro”
Le parole dell'attaccante della Fiorentina
“L’importante era restare lucidi. Ora c’è la seconda partita e non dobbiamo abbassare la concentrazione”.
Kean ha poi evidenziato anche l’aspetto personale, legato al ruolo dell’attaccante: “È importante non demoralizzarsi davanti agli errori. Alla fine sono riuscito a trovare il gol”.
Non manca un passaggio sul sostegno del pubblico: “Ci ha spinto tanto e ne avevamo bisogno. È sempre bello vedere così tanti tifosi e l’attaccamento a questa maglia”.
Infine, lo sguardo è già rivolto alla finale: “Sono carico. Siamo un grande gruppo ed è bello trovarci in campo e dare il 100% l’uno per l’altro”.
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