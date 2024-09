Kayode, lo scopritore: “Sa farsi trovare pronto, aspetta fiducia di Palladino”

"La Fiorentina è stata brava a valorizzarlo a migliorarlo, ma il suo viaggio è ancora lungo. È un ragazzo giovane e deve fare ancora lo step per passare al livello successivo". Estate? "L'abbiamo vissuta bene, era il primo anno in cui ha fatto tutta la preparazione con la Fiorentina. Certo è sempre una cosa importante e di soddisfazione avere offerte da squadre importanti di Premier, per il ragazzo e per la società. Sapevamo però la linea di Pradè e della società: Kayode sarebbe rimasto a Firenze".