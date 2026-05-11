Il giornalista Maurizio Compagnoni è intervenuto dagli studi Sky dove ha parlato della corsa Champions in cui è impegnata la Juventus, prossimo avversario proprio della Fiorentina:
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Juve in corsa Champions, Compagnoni: “Macché Fiorentina, la trappola è il Toro”
Il giornalista Maurizio Compagnoni dice la sua sulla corsa Champions della Juve, che dovrà affrontare Fiorentina e Torino
Insidie—
Non sarà una passeggiata perché mi aspetto una Fiorentina più reattiva rispetto a quella vista nell'ultimo periodo. Ma il vero trappolone è il derby col Torino. Possiamo immaginare come i granata interpreteranno quella partita sapendo di poter fare uno sgambetto ai cugini nella corsa Champions.
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