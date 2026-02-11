Jovetic: “Finale di Atene? Strano giocarla contro la Fiorentina. Tornare sarebbe bello”

Il ricordo di Jojo di Firenze e la Fiorentina: tra presente e passato parla l'ex numero 8 viola

Stevan Jovetić , in esclusiva a Radio Bruno, è tornato con la memoria ai suoi anni viola e al presente della Fiorentina.

Indimenticabile la notte di Liverpool del 2009-10: «Magica, ancora oggi ci penso. Peccato per l’eliminazione con il Bayern: un gol in fuorigioco di due metri fa male. Al ritorno la mia doppietta stava per portarci ai quarti». Ricorda anche le difficoltà iniziali di ambientamento e l’aiuto dei compagni balcanici, fino al duro infortunio con Mihajlović: «Speravo di evitarlo, invece si ruppe il crociato ».

Il legame con Firenze è rimasto fortissimo: «È la mia squadra del cuore, dove sono stato di più e dove ho ricevuto tanto affetto. Seguo tutte le partite». Doloroso anche il ricordo della finale persa con l’Olympiacos: «Strano giocarla contro la Fiorentina. A fine gara sono andato subito dai tifosi viola, so quanto ci tenevano».