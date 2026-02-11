Baiano: “Vanoli? Non contesto i cambi. Invito i giocatori a non fare come nel ’93”

Viola News
Le parole di Baiano a Radio Bruno sulla Fiorentina
Ciccio Baiano, intervenuto a A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha analizzato il momento delicato della Fiorentina con il peso dell’esperienza personale.

«Nessuno poteva immaginare una Fiorentina così in basso. In queste stagioni tutto diventa più complicato perché non ci sei abituato. I giocatori non devono pensare che “basta vincerne una”: è lo stesso errore che facemmo noi nel ’92-’93, e siamo retrocessi pur non avendo una squadra da B».

Baiano invita a non cercare colpe in un singolo reparto: «Non è un problema solo dei difensori. I fenomeni dietro non li ha nemmeno il Manchester United». Su Kean: «Da lui ci si aspetta sempre di più, ma va aiutato. Non può fare tutto da solo. Lui e Piccoli spesso sono lasciati isolati». Su Gudmundsson: «A Firenze non ho ancora visto quello di Genova. A uno così non devi dare troppi compiti: deve giocare d’istinto. Però nell’ultimo periodo l’ho visto crescere».

Infine, su Vanoli: «Non contesto i cambi, ma la posizione della linea difensiva, troppo bassa. Sul gol di Maripan è bastata una spizzata. Si difende attaccando, non schiacciandosi. Paradossalmente, se metti più difensori e prendi gol, forse la volta dopo conviene metterne di più davanti».

