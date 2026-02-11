Ciccio Baiano, intervenuto a A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha analizzato il momento delicato della Fiorentina con il peso dell’esperienza personale.
news viola
Baiano: “Vanoli? Non contesto i cambi. Invito i giocatori a non fare come nel ’93”
«Nessuno poteva immaginare una Fiorentina così in basso. In queste stagioni tutto diventa più complicato perché non ci sei abituato. I giocatori non devono pensare che “basta vincerne una”: è lo stesso errore che facemmo noi nel ’92-’93, e siamo retrocessi pur non avendo una squadra da B».
Baiano invita a non cercare colpe in un singolo reparto: «Non è un problema solo dei difensori. I fenomeni dietro non li ha nemmeno il Manchester United». Su Kean: «Da lui ci si aspetta sempre di più, ma va aiutato. Non può fare tutto da solo. Lui e Piccoli spesso sono lasciati isolati». Su Gudmundsson: «A Firenze non ho ancora visto quello di Genova. A uno così non devi dare troppi compiti: deve giocare d’istinto. Però nell’ultimo periodo l’ho visto crescere».
Infine, su Vanoli: «Non contesto i cambi, ma la posizione della linea difensiva, troppo bassa. Sul gol di Maripan è bastata una spizzata. Si difende attaccando, non schiacciandosi. Paradossalmente, se metti più difensori e prendi gol, forse la volta dopo conviene metterne di più davanti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA