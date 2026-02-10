Fabregas vince anche in Coppa Italia. E sulla Fiorentina dice: “E’ una bella squadra”

Ovviamente molto soddisfatto, Cesc Fabregas si presenta ai microfoni di Sport Mediaset dopo essersi guadagnato il pass per la semifinale di Coppa Italia (il Como se la vedrà contro l'Inter, ndr). Il tecnico iberico parla anche del prossimo match della sua squadra, che vedrà la Fiorentina di scena nella città lariana. "Ora dovremo giocare tre partite in una settimana, a partire da sabato contro la Fiorentina", dice l'allenatore. Che aggiunge: "I viola sono una bella squadra, certo stanno vivendo delle difficoltà, ma non dobbiamo dimenticarne il valore e quali giocatori hanno in rosa".