L'ex calciatore della Fiorentina, Martin Jorgensen, ha parlato a Radio Kiss Kiss anche della piazza di Firenze. Queste le sue parole:
Jorgensen: “Firenze piazza difficile, ma che bei ricordi con Prandelli”
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Martin Jorgensen, sul periodo vissuto a Firenze con Prandelli
Ho giocato tanto tempo in Italia. Ho conosciuto la Serie A a Udine, Firenze è sicuramente una piazza più difficile. Gli anni della Fiorentina sono senza dubbio tra i più belli della mia carriera, soprattutto gli ultimi 3/4. Abbiamo fatto delle grandi stagioni in Champions League con Prandelli in panchina. Ricordo sempre volentieri tutto questo.
