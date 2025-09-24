Jorgensen: “Firenze piazza difficile, ma che bei ricordi con Prandelli”

Viola News
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Martin Jorgensen, sul periodo vissuto a Firenze con Prandelli
Redazione VN

L'ex calciatore della Fiorentina, Martin Jorgensen, ha parlato a Radio Kiss Kiss anche della piazza di Firenze. Queste le sue parole:

Ho giocato tanto tempo in Italia. Ho conosciuto la Serie A a Udine, Firenze è sicuramente una piazza più difficile. Gli anni della Fiorentina sono senza dubbio tra i più belli della mia carriera, soprattutto gli ultimi 3/4. Abbiamo fatto delle grandi stagioni in Champions League con Prandelli in panchina. Ricordo sempre volentieri tutto questo.

