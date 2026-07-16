Jimenez si presenta: “Ruolo? Terzino destro. Aspettatevi i capelli biondi!”

Ruolo e look: le prime parole del laterale spagnolo, Alex Jimenez, ai canali ufficiali della Fiorentina

Matteo Torniai Redattore 16 luglio - 16:51

Prime parole da giocatore della Fiorentina per Alejandro Jimenez. Il nuovo esterno viola, arrivato dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il ritorno in Italia e per la fiducia dimostrata dal club gigliato.

“Sono troppo felice di stare qui e di poter aiutare questa squadra”, ha dichiarato il classe 2005 ai canali ufficiali della Fiorentina.

Per Jimenez si tratta infatti di un ritorno nel campionato italiano, dopo l’esperienza vissuta con la maglia del Milan.

“Alla fine è cominciato tutto in Italia ed è sempre bello tornare nel posto dove ho avuto l’opportunità di giocare in prima squadra. Adesso sono davvero felice di essere alla Fiorentina”.

Un aspetto che ha inciso in maniera decisiva nella scelta del giocatore è stata la forte volontà del club viola di puntare su di lui.

“Sono molto contento perché fin dal primo giorno in cui ho sentito parlare dell’interesse della Fiorentina mi è stato detto che mi volevano al cento per cento. Alla fine è anche per questo motivo che sono qui”.

Nel corso dell’intervista Jimenez ha poi parlato delle sue caratteristiche tecniche e della propria duttilità tattica. Pur essendo in grado di ricoprire più ruoli sulle corsie esterne, lo spagnolo ha rivelato quale sia la posizione in cui si sente maggiormente a suo agio.

“Destra, sinistra, difensore o ala… il ruolo alla fine è un po’ uguale, l’importante è aiutare la squadra. Però mi piace giocare da terzino destro, che è il ruolo in cui ho sempre giocato”.

Non è mancato anche un pensiero per l’ambiente fiorentino e per i tifosi viola, che Jimenez ha già avuto modo di conoscere da avversario.

“Quello che mi aspetto è che i tifosi siano con noi al cento per cento. E noi saremo con loro al cento per cento”.

Infine, spazio anche a una battuta sul suo look, spesso cambiato nel corso degli ultimi anni tra capelli scuri e biondi. Alla domanda su come dovranno aspettarselo i tifosi in questa nuova avventura, Jimenez ha risposto sorridendo:

“Aspettatevi il biondo”.