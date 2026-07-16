Gianluca Monti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “La Fiorentina si sta muovendo bene. Sarebbe bello tornare a divertirsi”
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Monti: “La Fiorentina si sta muovendo bene. Sarebbe bello tornare a divertirsi”
Le parole di Gianluca Monti al Pentasport di Radio Bruno
Per prendere un direttore del genere, la Fiorentina è in vendita? Non lo so. Joseph quando era a Firenze c'erano dei dubbi su quello che gli girava intorno. Non so se venderà, ma per ora la Fiorentina si sta muovendo bene. La cosa incredibile è stata prendere Paratici e convincerlo a venire a Firenze. Sarebbe bello provare a divertirci di nuovo dopo anni.
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