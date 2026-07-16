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Monti: “La Fiorentina si sta muovendo bene. Sarebbe bello tornare a divertirsi”

gianfranco monti sulla Fiorentina
Le parole di Gianluca Monti al Pentasport di Radio Bruno
Redazione VN

Gianluca Monti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina. Le sue parole:

Per prendere un direttore del genere, la Fiorentina è in vendita? Non lo so. Joseph quando era a Firenze c'erano dei dubbi su quello che gli girava intorno. Non so se venderà, ma per ora la Fiorentina si sta muovendo bene. La cosa incredibile è stata prendere Paratici e convincerlo a venire a Firenze. Sarebbe bello provare a divertirci di nuovo dopo anni.

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