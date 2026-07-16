Graziani: “Kean deve essere un esempio a 360 gradi, dentro e fuori dal campo”

Ospite al Pentasport di Radio Bruno, Ciccio Graziani ha commentato lo scoppiettante inizio di mercato da parte della Fiorentina.

Redazione VN 16 luglio 2026 (modifica il 16 luglio 2026 | 14:33)

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Ciccio Graziani ha commentato l'inizio scoppiettante di mercato della Fiorentina:

"Non c'è nessuna differenza fra quest'anno e l'anno scorso, ero contento degli acquisti fatti ma poi si sa tutti com'è andata la stagione. Dobbiamo mantenere i piedi per terra e capire come giocherà questa squadra. Finché non la vediamo nella sua completezza possiamo dire tutto e il contrario di tutto."

Sul discorso di Kean: "Bisogna parlare col ragazzo e capire se anche lui rimane a Firenze con entusiasmo. Nonostante l'impegno che ci ha messo, l'anno scorso è stato deludente. Secondo me lui e Paratici dovrebbero parlare e capire se davvero quello che vuole è continuare con la Fiorentina. Poi il suo atteggiamento fuori dal campo mi va venire qualche dubbio su Kean. Lui è un ottimo calciatore ma lo deve essere a 360 gradi: nell'educazione, professionalità, sacrificio. Queste sono le cose che fanno la differenza, altrimenti diventerà un giocatore di passaggio. Kean deve essere un esempio in tutto, dentro e fuori dal campo. Io gli darei la fascia da capitano per vedere se si responsabilizza di più. Se non dovesse riuscirci, altrimenti la Fiorentina può cercare anche una soluzione diversa.

La Fiorentina ha bisogno di operazioni alla Hien con l'Atalanta. Servono operazioni che diano certezza. Per quanto apprezzo gli investimenti sui giovani poi, però, devi anche accettare gli aspetti negativi e dargli il tempo di crescere, di ambientarsi e non sempre si ha questa pazienza. Bene che la Fiorentina investa sul settore giovanile ma bisogna anche raccogliere i frutti di questi investimenti. Magari all'inizio fai leggermente fatica ma il potenziale di guadagno sia tecnico che economico è illimitato."