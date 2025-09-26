Nel corso di Trentesimo Minuto su Italia7, ha parlato Giuseppe Incocciati, ex Pisa ed ex Milan. Ecco le sue dichiarazioni in vista del derby:
Incocciati: “La Fiorentina sta deludendo. Gudmundsson deve essere sereno”
"Il derby è emozionante, chiaramente pende verso Firenze. Ma a Pisa si sente molto la partita, e negli anni hanno fatto risultati in questa gara. Non mi aspettavo una Fiorentina così indietro, visti i risultati che negli ultimi anni aveva portato a casa, con le sue possibilità. Pioli sta avendi difficoltà a trasmettere i suoi concetti ai giocatori, rispetto ad una squadra che era abituata a muoversi in un altro modo. Bisogna capire perchè le punte non segnano, se è per il gioco o perchè gli attaccanti non lavorano bene. Pioli deve lavorare"
Su Gudmundsson: "Bisogna anche considerare l'aspetto psicologico dei giocatori. L'alternanza nelle prestazioni dipende anche da questo, a senza serenità è difficile lavorare bene. Il Pisa è una squadra compatta, con idee di gioco importanti. Ci sono giocatori di esperienza come Cuadrado"
