Incocciati: “La Fiorentina sta deludendo. Gudmundsson deve essere sereno”

Albert Gudmundsson può essere il giocatore che accende la Fiorentina di Pioli
Nel corso di Trentesimo Minuto su Italia7, ha parlato Giuseppe Incocciati, ex Pisa ed ex Milan. Ecco le sue dichiarazioni in vista del derby:

"Il derby è emozionante, chiaramente pende verso Firenze. Ma a Pisa si sente molto la partita, e negli anni hanno fatto risultati in questa gara. Non mi aspettavo una Fiorentina così indietro, visti i risultati che negli ultimi anni aveva portato a casa, con le sue possibilità. Pioli sta avendi difficoltà a trasmettere i suoi concetti ai giocatori, rispetto ad una squadra che era abituata a muoversi in un altro modo. Bisogna capire perchè le punte non segnano, se è per il gioco o perchè gli attaccanti non lavorano bene. Pioli deve lavorare"

Su Gudmundsson: "Bisogna anche considerare l'aspetto psicologico dei giocatori. L'alternanza nelle prestazioni dipende anche da questo, a senza serenità è difficile lavorare bene. Il Pisa è una squadra compatta, con idee di gioco importanti. Ci sono giocatori di esperienza come Cuadrado"

