Incocciati: “La Fiorentina sta deludendo. Gudmundsson deve essere sereno”

"Il derby è emozionante, chiaramente pende verso Firenze. Ma a Pisa si sente molto la partita, e negli anni hanno fatto risultati in questa gara. Non mi aspettavo una Fiorentina così indietro, visti i risultati che negli ultimi anni aveva portato a casa, con le sue possibilità. Pioli sta avendi difficoltà a trasmettere i suoi concetti ai giocatori, rispetto ad una squadra che era abituata a muoversi in un altro modo. Bisogna capire perchè le punte non segnano, se è per il gioco o perchè gli attaccanti non lavorano bene. Pioli deve lavorare"